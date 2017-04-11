​В Нижневартовске сгорело ветхое здание // ФОТО

На пульт пожарной связи во вторник, 11 апреля, во второй половине дня поступило сообщение о загорании бесхозного деревянного строения в старой части города. В посёлке Мостоотряд-69 горел выселенный бесхозный деревянный дом.

«Через девять минут пожарные подразделения 42, 65 пожарно-спасательных частей прибыли к месту вызова. На момент прибытия строение было охвачено огнем», - сообщили в пресс-службе 5 ОФПС.

В тушении принимали участие 14 человек личного состава и 3 единицы техники 5 ОФПС. Никто не пострадал.