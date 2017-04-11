​Компания сына Абрамовича ищет партнера для освоения нефтяного месторождения в Югре

Компания 23-летнего Аркадия Абрамовича Zoltav resources ищет покупателя на долю в Колтогорской группе месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет «Лайф». По данным издания, речь идет о продаже доли как минимум в 50 процентов стоимостью до 250 млн долларов.

На данный момент это месторождение — крупнейший нефтяной актив компании и лично Абрамовича-младшего. Его запасы, по данным самой Zoltav, составляют порядка 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. «Наше намерение заключается в привлечении партнёра в лицензию на Колтогорские месторождения в подходящее время, чтобы помочь в разработке этих месторождений», — указывается в имеющемся у «Лайфа» отчете компании.

Как рассказывал Лайфу знакомый с планами компании источник, Zoltav ищет партнёра для Колтогора уже не первый год, но пока существенных результатов так и не добился. Это косвенно говорит о том, что извлекаемых запасов, которые было бы не так дорого разрабатывать, здесь недостаточно, полагают эксперты издания.

Колтогорские лицензионные участки имеют площадь 695 кв. км, они расположены в 130 км к востоку от Нижневартовска.