​Ограждение моста «прошило» иномарку: стали известны подробности смертельного ДТП в Нижневартовском районе // ФОТО

Полицейские установили причины ДТП, в котором накануне погиб человек. Напомним, в понедельник, 10 апреля, около 14.45 на 22 километре автодороги «Радужный – Тагринское месторождение» автомобиль «Тойота Королла» врезался в препятствие, пассажир машины погиб. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Югры, 28-летний водитель иномарки допустил съезд автомобиля на левую обочину, где и произошло столкновение. Судя по снимку с места аварии, ограждение моста буквально «прошило» автомобиль со стороны пассажирского сидения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения, его 28-летний пассажир скончался на месте происшествия», - уточнили в ведомстве.

Всего за прошедшие дни на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.