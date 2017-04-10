​В Югре в суд передано дело ОПГ похитителей нефти: преступники ограбили «Лукойл» почти на миллион рублей

В Нижневартовском районе в суд передано дело шести участников организованной группы, которых обвиняют повреждении нефтепровода и покушении на кражу нефти.

По данным прокуратуры округа, с декабря 2015 года по июль 2016 года шестеро жителей города Покачи изготовили в целях хищения нефти шесть врезок в нефтепроводы, принадлежащие ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Злоумышленники успели похитить 50 тонн нефти. В июле 2016 года при очередной перекачке нефти из трубопровода в цистерну используемого злоумышленниками автомобиля, несколько участников преступной группы были задержаны на месте преступления. Остальных удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В результате действий преступной группы нефтедобывающей компании мог быть причинен ущерб в размере более 900 тысяч рублей. В целях возмещения причиненного преступлением ущерба в ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1 млн. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в ведомстве.