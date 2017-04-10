В понедельник, 10 апреля, около 16.00 в Нижневартовском районе на 22 км автодороги «Тагринское месторождение» водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пассажир «Тойоты» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель получил ранения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности участников и обстоятельства данного ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
В Нижневартовском районе в ДТП погиб человек
«Тойота Королла» влетела в препятствие
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