Югорчанин Сергей Рыжиков вернулся на землю // ВИДЕО

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02», отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции, благополучно вернулись на Землю.

Спускаемый аппарат с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом Робертом Шейн Кимброу совершил посадку в казахстанской степи 10 апреля 2017 года в 14:20 мск. «Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее», - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Экипаж экспедиции МКС-49/50 провел на МКС 173 суток. За это время экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Напомним, командир экипажа Сергей Рыжиков — первый югорчанин, отправившийся в космос. В Нижневартовске, где он окончил школу, планируют открыть сквер космонавтов. С таким предложением выступил глава города Василий Тихонов.

Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел RT.