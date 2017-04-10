​Вартовчане стали более бдительными после теракта в Санкт-Петербурге

Жители Нижневартовска стали более бдительными после произошедшего в Санкт-Петербурге теракта. На телефоны экстренных служб города стали чаще сообщать о подозрительных предметах. Так, например, 7 апреля жители столицы Самотлора диспетчерам передавали сведения о забытых пакетах, жестяных банках на улицах и вблизи жилых домой. Все вызовы оперативно обрабатывались. К счастью, вызывающих угрозу предметов обнаружено не было.

Как сообщили в УМВД России по Нижневартовску, в данных случаях полицейские благодарят вартовчан за проявленную бдительность, чего нельзя сказать о тех лицах, которые начинают сеять панику и сообщают неправдоподобные сведения о совершении терактов либо преступлениях, к ним относящихся.

«К таким категориям относятся граждане, как правило, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения и заведомо знающие, что обманут правоохранительные органы. В отношении таких лиц возбуждаются уголовные дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложный звонок об акте терроризма). Таким образом, разграничиваются телефонные звонки в части проявления бдительности, где гражданин при сообщении информации четко указывает место где, по его мнению, находится подозрительный предмет, называет свои контактные данные, желая оградить народ от беды и сообщения от вартовчан, которые просто балуются и желают посмотреть, как будут работать спецслужбы во время раскрытия преступления», - подчеркнули в ведомстве.

В целях профилактики преступлений, связанных с террористическими актами, УМВД рекомендует гражданам проявлять разумную бдительность и напоминает о мерах при обнаружении подозрительных предметов: «Самое лучшее, что может предпринять гражданин, обнаруживший подозрительный предмет – сообщить о находке в полицию, при необходимости провести эвакуацию населения и оградить подход к находке. Ни в коем случае не трогать руками, не прикрывать какими – либо предметами. Сохранять спокойствие и четко исполнять распоряжения сотрудников оперативной группы – разъясняют правоохранители – необходимо также помнить, что телефоны экстренного приема звонков 02 и 112 работают в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни».