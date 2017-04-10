​Экс-начальник ОМВД Радужного заключен под домашний арест

Бывший начальник ОМВД России по городу Радужный Александр Валюхов помещен под домашний арест, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере).

По версии следствия, 8 апреля начальник городской полиции передал денежное вознаграждение сотруднику другого правоохранительного ведомства за совершение незаконных действий. В Нижневартовске при передаче взятки обвиняемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по ХМАО – Югре совместно с РУ ФСБ России по Тюменской области.

Ранее в пресс-службе окружного УМВД сообщили, что Валюхов отстранен от должности «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По неподтвержденным данным источника Znak.com, руководитель отделения полиции передавал деньги, пытаясь избежать уголовного преследования за то, что оказывал помощь лицам, занимающимся хищением нефти из трубопроводов. Собеседник агентства не исключает, что по этому же делу к ответственности могут быть привлечен еще один высокопоставленный городской силовик.