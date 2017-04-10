​Космонавт Сергей Рыжиков и его коллеги возвращаются на Землю

В понедельник, 10 апреля, после 173-дневной космической командировки на Землю возвращаются космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт Роберт Шейн Кимброу.

«Люки между бытовым отсеком корабля «Союз МС-02» и Международной космической станцией уже закрыты. В ближайшие пару часов экипаж облачится в скафандры, перейдет в спускаемый аппарат корабля, проверит герметичность переходных люков, скафандров, а также люка спускаемого аппарата и бытового отсека. Расстыковка корабля с МКС планируется в 10:58 мск. Приземление спускаемого аппарата корабля ожидается в 14:21 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане», - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Прямая трансляция возвращения космонавтов будет доступна на сайте Роскосмоса.

До прибытия участников следующей экспедиции на станции пока продолжат работу россиянин Олег Новицкий, американка Пегги Уитсон и француз Тома Песке.

Нижневартовец Сергей Рыжиков стал первым югорчанином, побывавшем в космосе. Накануне полета он рассказал, что испытал радость от назначения в экипаж модернизированного корабля и ожидает, что предстоящий полёт будет очень интересным и насыщенным экспериментами. Космонавт регулярно радовал землян снимками городов и необычных мест из космоса, а, отмечая 100 дней на МКС, рассказал о самой необычной ночи на станции.

Отметим, что в Нижневартовске может появиться сквер космонавтов. Такое предложение внес глава муниципалитета Василий Тихонов во время презентации проекта Концепции благоустройства города. «Я думаю, эту идею поддержат воспитанники школы №12, которую окончил первый югорский космонавт, командир экипажа МКС Сергей Рыжиков. Посвятить сквер не только ему, но и всем космонавтам, которые посещали наш город в разные годы», - отметил глава Нижневартовска.