В воскресенье, 9 апреля, около 11:00 в Нижневартовске на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников произошло столкновение автомобилей: «Рено Дастер» и «Шевроле Ланос». «В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1983 года рождения и трое пассажиров «Шевроле»: женщина 1986 года рождения и двое детей 2007 и 2012 годов рождения, получили ранения. Водитель «Рено» 1967 года не пострадал», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В Нижневартовске в ДТП пострадали двое детей
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