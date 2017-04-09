​СК: Экипаж совершившего вынужденную посадку вертолета на здоровье не жалуется

В Югре проводится доследственная проверка по факту происшествия с вертолетом марки «Робинсон R-44», сообщает пресс-служба Уральского следственного транспортного управления СКР.

В воскресенье, 9 апреля, около 12.37 по местному времени из Центра управления кризисными ситуациями ХМАО-Югры поступил сигнал тревоги в связи с не выходом на связь вертолета «Робинсон R-44» бортовой номер RA-05754, следовавшего по маршруту «Сургут - Новосибирск». На борту находились командир воздушного судна и пассажир. Воздушное судно принадлежит частному лицу.

«Около 14 часов 35 минут по местному времени вертолет был обнаружен на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в труднодоступной лесистой местности, примерно в 90 км от Нижневартовска, где он совершил вынужденную посадку. Командир воздушного судна и пассажир живы, жалобы на здоровье и самочувствие отсутствуют, от медицинской помощи отказались. При этом вертолет имеет повреждения», - уточнили в ведомстве.

По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.