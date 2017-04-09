​В Нижневартовске задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин // ВИДЕО

Полицейские Нижневартовска задержали двух парней, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин. Молодые люди признались, что пошли на дело, чтобы поправить финансовое положение. Однако обогатиться им не удалось: помешал бесстрашный сотрудник торговой точки.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, около 11.00 утра неизвестные напали на магазин «Малахит», расположенный на проспекте Победы. В городе был введен план-перехват, о преступниках было известно, что они уехали на серебристом ВАЗе. Также сообщалось, что ограбить магазин им не удалось. Сегодня окружная полиция опубликовала видео нападения, и стало ясно, что вооруженных нападавших прогнал из магазина ювелир: он просто закидал их тяжелыми предметами. Подозреваемые в спешке, прихватив несколько украшений, покинули магазин и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Незамедлительно наряды наружных служб полиции Нижневартовска были ориентированы на розыск подозреваемых в разбое. Автомобиль злоумышленников был обнаружен в одном из микрорайонов города.

«Установлено, что подозреваемые заранее перевесили государственные регистрационные знаки с другого транспортного средства, а «родные» номера оставили в салоне. Вскоре были задержаны и сами нападавшие, ими оказались двое жителей Нижневартовского района 1996 и 1997 годов рождения. В ходе обыска у задержанных были изъяты бита, предмет, похожий на пистолет, маски, а также похищенные золотые изделия. Со слов подозреваемых, на преступление они решились из-за отсутствия денег, так как оба нигде не работают на протяжении длительного времени», - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску.

По факту разбойного нападения на магазин сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Санкция ст. 162 УК РФ «Разбой» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.