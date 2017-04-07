​В Нижневартовске введен план-перехват: разыскивают напавших на ювелирный магазин преступников

В Нижневартовске сотрудник ювелирного магазина «Малахит» сумел спасти торговую точку от ограбления. В пятницу, 7 апреля, около 11.00 в магазин, расположенный на проспекте Победы, ворвались неизвестные и, угрожая продавцам, собирались его обокрасть. У злоумышленников ничего не вышло, так как ювелир вовремя сориентировался и нажал на тревожную кнопку, сообщает Gorod3466.

Фото: К-Информ

Грабители-неудачники скрылись. В городе введен план-перехват. По данным К-Информ, стражи порядка разыскивают серебристый ВАЗ-2115 с госномером 43 региона.