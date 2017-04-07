​Больница Нижневартовска заплатит миллион рублей за гибель пациентки от укола лидокаина

Прокуратура через суд добилась взыскания с Центра планирования семьи Нижневартовска одного миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда жительнице города, у которой в стенах медучреждения погибла дочь.

Девушка обратилась в больницу в связи с имеющимся у неё заболеванием. После обследования её было назначено лечение: физиотерапия и инъекции лидокаином. После укола у пациентки начались судороги. Реанимационные мероприятия не привели к желаемому эффекту, женщина скончалась.

«Несмотря на то, что перед применением лекарственного средства проведение кожной пробы на индивидуальную чувствительность пациентки не проводилось, а диагностика осуществлялась ненадлежащим образом, суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Участвующий в деле прокурор, не согласившись с судебным решением и отстаивая права матери погибшей пациентки, обжаловал судебное решение в апелляционную инстанцию. Суд ХМАО-Югры, рассмотрев апелляционное представление прокурора, решение Нижневартовского городского суда отменил, иск удовлетворил», - рассказали о ходе дела в пресс-службе прокуратуры округа.