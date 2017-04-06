​Названы причины смертельного ДТП в Нижневартовском районе // ФОТО

Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства ДТП в Нижневартовском районе, в котором четыре человека пострадали и один погиб. По официальным данным, 25-летний воитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, на 27 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада 212140» под управлением водителя 1962 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя транспортных средств, а также 25 и 29-летние пассажиры «ВАЗа» получили телесные повреждения. Еще один пассажир «ВАЗа», 1994 года рождения, погиб на месте», - сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, девять – получили травмы.