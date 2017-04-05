​В Нижневартовском районе в ДТП погиб человек // ВИДЕО

В среду, 5 апреля, на 27 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» в ДТП погиб человек. Столкнулись «Нива» и «ВАЗ-2115», двигавшиеся во встречном направлении.

«В результате ДТП один человек погиб, еще трое граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибшего и пострадавших граждан.