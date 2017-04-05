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​В Нижневартовске продолжают поиски мальчика, утонувшего в Оби в ноябре прошлого года

В Нижневартовске продолжаются поиски утонувшего в ноябре 2016 года мальчика. Один раз в месяц городские спасатели исследуют дно аппаратом «ГНОМ», сообщает Gorod3466.ru.

«Водолазы не привлекаются, потому что на реке трудно обустроить безопасное место для такого специалиста, ледовое покрытие не позволяет. Поиски проводятся один раз в месяц. Необходимости проводить их чаще, пока нет. Полностью самые «перспективные» участки реки уже проверены. Сейчас мы выбираем определенные точки, которые тщательно исследуются, заранее анализируются. Как правило, это места менее вероятные, но возможные для обнаружения тела. Мы, к примеру, берем сектор и проверяем его в радиусе 100 метров. Ближайшие поиски пройдут в конце апреля», – рассказал начальник аварийно-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовска Андрей Фокин.

Напомним, девятилетний Кирилл провалился под лед в старой части города в районе кафе «Шовда». С 5 ноября сотрудниками МЧС Нижневартовска совместно с окружными спасателями обследована территория площадью более 300 тысяч квадратных метров акватории реки Обь.

В тот же период в Нягани пропали два ребенка. Тело шестилетнего мальчика обнаружили 10 ноября. Пропавшая восьмилетняя девочка не найдена до сих пор.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 117, комментариев: 0


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