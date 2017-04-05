​Заподозренный СМИ в теракте мужчина лишился работы в Нижневартовске

Злоключения Андрея Никитина, снимок которого был распространен СМИ, как подозреваемого в теракте в питерской подземке, продолжаются. Мужчина не может передвигаться по стране, а также лишился работы. Об этом он рассказал изданию IslamNews.

«После того, как мою фотографию СМИ растиражировали, как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», — рассказал мужчина.

Между тем, спецслужбы обнаружили в квартире подозреваемого в теракте на станции метро «Технологический институт» компоненты взрывного устройства, сообщает «Фонтанка». Акбаржон Джилилов снял жилье в Калининском районе Петербурга полтора месяца назад.

Следственный комитет считает Акбаржона Джалилова смертником, который подорвал себя в четвертом вагоне поезда метро на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Он же, по предварительной информации, заложил бомбу на станции «Площадь Восстания».

В результате теракта погибли 14 человек, пострадали более 50 пассажиров подземки. Среди пострадавших — сургутянка Евгения Бахлыкова получила, к счастью, несерьезные травмы и уже выписана из больницы.