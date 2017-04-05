​Вартовчанка стала победителем в конкурсе «Женщина - директор года»

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси» г. Нижневартовск Ольга Иванова признана победителем Всероссийского конкурса «Женщина – директор года».
Как сообщили в департаменте социального развития округа, Всероссийский конкурс проводился Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Российской Федерации в марте 2017 года.
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