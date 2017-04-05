​Глава Нижневартовска поручил подчиненным провести ревизию мероприятий, направленных на сохранение межнациональных отношений

В Нижневартовске к социальной адаптации мигрантов подходят комплексно. Проводятся встречи, беседы по вопросам миграционного законодательства и трудоустройства, видеолектории, этнокультурные праздники и выставки, для адаптации детей мигрантов реализуется проект «Ты нам нужен».

Сохранить межнациональное и межрелигиозное согласие заинтересованы и представители национальных общественных объединений. Официально зарегистрировано 29 организаций. Большинство из них помогают адаптироваться соотечественникам: объясняют местные традиции, правила трудоустройства и миграционного учета. Такая работа проводится, в том числе и при поддержке администрации города. Например, в 2016 году по итогам конкурса пять национальных объединений получили субсидии на общую сумму 660 тысяч рублей. Деньги направили на организацию мероприятий для социальной и культурной адаптации соотечественников.

По мнению специалистов, интеграцию приезжих в российское общество необходимо продолжать. Глава города Василий Тихонов отметил, что огромный потенциал в этой деятельности есть у общественников. Пока не все активно включились в работу. Поэтому глава города поручил проанализировать работу национальных общественных объединений по сохранению межнационального согласия.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, также Василий Тихонов поручил провести ревизию работы администрации города, направленной на профилактику экстремизма, в том числе и среди молодежи. Эксперты объясняют, уровень критичного мышления в молодом возрасте невысок – не анализируется новая информация. Большинству проще мыслить стереотипами или возводить информацию к стереотипам. Этим и пользуются вербовщики. Они подменяют базовые ценности и любую ложь превращают в «правду» с помощью придуманных ценностей. Поэтому важно, чтобы как можно больше молодых людей знали, как распознать опасные призывы и обещания и как правильно реагировать на них. В первую очередь, в социальных сетях.