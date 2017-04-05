​Нижневартовскому продавцу за продажу спиртного детям грозит четыре года тюрьмы

Полицейские Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении продавщицы одного из магазинов, расположенных по улице Омской. Ее обвиняют по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Известно, что сотрудница заведения, в нарушение закона не спросила паспорт у покупателя и продала две бутылки пива девочке-подростку.

«В связи с тем, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за подобные деяния, стражами порядка было принято решение о реальном наказании», - сообщили в УМВД России по Нижневартовску.