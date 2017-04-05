​В Нижневартовском районе закрыт автозимник

С 4 апреля в Нижневартовском районе запрещено движение по автозимнику ДНС-2-ДНС-1 Северо – Ореховского месторождения – с. Покур с ледовыми переправами через р. Обь, пр. Кирьяс, р. Кульёган

Специалисты пояснили, что решение принято из-за повышения температуры воздуха, обильного таяния снега, а также появления колейности на проезжей части, заполненной водой.

Напомним, накануне в Ханты-Мансийском районе снижена грузоподъемность ледовых переправ. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно контролируют состояние ледовых переправ и автозимников в округе и принимают решение об их дальнейшей эксплуатации. Планируются, что все сезонные дороги будут закрыты в первой декаде апреля.