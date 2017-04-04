​Спасенный в Нижневартовске от браконьеров тигр поселится в «Зоосаде Деда Мороза»

Спасенный в Нижневартовске от браконьеров тигр Степан будет передан филиалу Московского зоопарка «Зоосад Деда Мороза», расположенном в городе Великий Устюг. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Переезд запланирован на 5 апреля. Для тигра на новом месте жительства подготовлен отдельный просторный вольер, площадью 240 кв. метров, где есть бассейн, игровые приспособления и внутренние обогреваемые помещения.

Осенью 2015 года силовики Югры и Ямала провели уникальную спецоперацию в Нижневартовске: они спасли от злоумышленников амурского тигренка. Четырехмесячного детеныша изъяли у торговцев животными, занесенными в Красную книгу. Тигр Степан находится в центре передержки диких животных «Простар+» под Яхромой.