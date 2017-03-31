​Вылет рейса из Нижневартовска в Тюмень задержали на семь часов

В пятницу, 31 марта, вылет рейса 316 авиакомпании «ЮТэйр» из Нижневартовска в Тюмень был задержан на семь часов из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает «Югра-ТВ».

По расписанию самолет должен был вылететь в 6 часов утра по югорскому времени. Однако во время предполетной подготовки пециалисты обнаружили неисправности. По информации от пресс-секретаря авиакомпании, пассажиры отправились в путь в 13:00 на другом самолёте, который прибыл из Сургута. На время ожидания вылета рейса всем пассажирам были предоставлены горячее питание и прохладительные напитки, а также другие услуги, предусмотренные Воздушным кодексом.