​На вартовчанина, уехавшего воевать за террористов, возбудили уголовное дело

Житель Нижневартовска оказался завербованный террористами. В прошлом году он уехал воевать за них. Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом говорили на заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Нижневартовске.

«В 2016 году спецслужбы России задержали 34 вербовщика в экстремистские и террористические организации, не дали выехать из страны 86 сторонникам боевиков. Тем не менее, террористы заманивают в свои сети новых членов. Основным каналом, через который террористы пополняют свои ряды, остается Интернет. Каждый пользователь популярных сайтов и социальных сетей может столкнуться с ними. Преступники совершенствуют методы вербовки, поэтому человек может и не догадываться о том, что «попал на крючок». После психологической обработки жертва вербовки в 99 процентов случаев сама становится преступником», - рассказали во время совещания специалисты.

Боевики стремятся создать так называемые «спящие ячейки». Это небольшие группы людей, которые придерживаются опасной идеологии, но не афишируют свои взгляды и намерения, пока не поступит сигнал действовать. Как правило, в такие ячейки (не всегда осознанно) попадают мигранты. По мнению экспертов, они социально не защищены, не имеют постоянного дохода. Легко попадают под влияние террористов, проникаются духом псевдоромантики, причастности к большой идее, желанием «легко» заработать.

Предупредить возникновение таких групп – одна из главных задач власти всех уровней, в том числе и городской. К социальной адаптации мигрантов в Нижневартовске подходят комплексно. Проводятся встречи, беседы, консультации по вопросам миграционного законодательства и трудоустройства, видеолектории, этнокультурные праздники и выставки, для адаптации детей мигрантов реализуется проект «Ты нам нужен».

Сохранить межнациональное и межрелигиозное согласие заинтересованы и представители национальных общественных объединений. Официально зарегистрировано 29 организаций. Большинство из них помогают адаптироваться соотечественникам: объясняют местные традиции, правила трудоустройства и миграционного учета. Такая работа проводится, в том числе и при поддержке администрации города. Например, в 2016 году по итогам конкурса пять национальных объединений получили субсидии на общую сумму 660 тысяч рублей. Деньги направили на организацию мероприятий для социальной и культурной адаптации соотечественников.

По мнению специалистов, интеграцию приезжих в российское общество необходимо продолжать. Глава города Василий Тихонов отметил, что огромный потенциал в этой деятельности есть у общественников. Пока не все активно включились в работу. Поэтому глава города поручил проанализировать работу национальных общественных объединений по сохранению межнационального согласия.

А также поручил провести ревизию работы администрации города, направленной на профилактику экстремизма, в том числе и среди молодежи. Эксперты объясняют, уровень критичного мышления в молодом возрасте не высок – не анализируется новая информация. Большинству проще мыслить стереотипами или возводить информацию к стереотипам. Этим и пользуются вербовщики. Они подменяют базовые ценности и любую ложь превращают в «правду» с помощью придуманных ценностей. Поэтому важно, чтобы как можно больше молодых людей знали, как распознать опасные призывы и обещания и как правильно реагировать на них. В первую очередь, в социальных сетях.