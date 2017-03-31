Из Нижневартовска в Крым запланировали полеты еще две авиакомпании

Жители Нижневартовска и восточной части Югры смогут улететь в Крым еще двумя авиакомпания. К заявившемуся на данное направление «Ямалу» присоединяются перевозчики «ЮВТ Аэро» и «Северный ветер».

Рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» будет выполняться на самолете CRJ-200 по понедельникам. Лайнер будет совершать промежуточную посадку в Бугульме. А вот «Северный ветер» предлагает прямые перелеты также по понедельникам. Воспользоваться услугами перевозчиков пассажиры смогут в июне.

Добавим, что международный аэропорт Нижневартовска перешел на летнее расписание полетов. В сезон отпусков традиционно появляются рейсы к курортам России.