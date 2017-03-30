​Забытый детский рюкзак переполошил железнодорожный вокзал Нижневартовска

Кинологам пришлось выезжать на днях по сигналу тревоги на железнодорожный вокзал Нижневартовска. Пассажиры обратили внимание на детский рюкзак, оставленный в зале ожидания. Оперативно найти хозяев не удалось, поэтому правоохранительные органы решили привлечь экспертов для того, чтобы определить насколько опасна может быть вещь.

По данным источников в правоохранительных органах, кинологи изучили рюкзак и подозрительного ничего не обнаружили. Оказалось, что в рюкзаке находились детские вещи. Вскоре нашлись и их хозяева. Ими оказалась семья с ребенком, отправлявшаяся в путешествие.

Стражи порядка призывают горожан быть бдительными и не оставлять личные вещи без присмотра, а также обращать внимание на подозрительные предметы. При необходимости следует незамедлительно звонить по телефону 112.