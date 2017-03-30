​В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека // ФОТО

В среду, 29 марта, около восьми утра в Нижневартовске на улице Омская произошла авария, в которой пострадали два человека. ВАЗ, двигающийся в сторону улицы Менделеева, занесло и он врезался в автомобиль «Тойота Ипсум». В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель отечественной легковушки и его 38-летняя пассажирка.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки, по данным пресс-службы ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в котором семь человек были травмированы.