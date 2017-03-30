​Нижневартовские дети изучают правила дорожного движения в реальных условиях

В Нижневартовске сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами провели для воспитанников детских садов акцию «Шагающий автобус».

Перед выходом на «маршруты» сотрудниками ГИБДД с детьми проведены беседы по правилам безопасного поведения на дороге, напомнили им обязанности пешехода, правила пересечения проезжей части и обратили особое внимание на важность использования световозвращающих элементов.

«Дети вышли к ближайшим дорогам, где с помощью педагогов, смогли познакомиться с дорожной обстановкой. Ведь чтобы запомнить, как нужно действовать в той или иной ситуации, необходимо максимально приблизиться к реальным условиям, увидеть и учесть возможные ошибки», - рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Во время путешествия «шагающий автобус» делал остановки, на которых юные участники дорожного движения применяли знания на практике. Так, например, они научились переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Дошкольники наблюдали, чем опасны выезды из дворов, и как правильно переходить такие участки дороги.