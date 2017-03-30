Девять месяцев «строгоча» получил житель Нижневартовска обматеривший полицейских

Весьма суровое наказание понесет житель Нижневартовска не сумевший сдержать язык за зубами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вартовчанин обматерил полицейских.

Как рассказали в городском УМВД России в дежурную часть полиции обратились медицинские работники, которые попросили помощи у силовиков. По их словам, в их автомобиле находится неизвестный гражданин, который ведет себя неадекватно.

«Прибывшие на место вызова сотрудники патрульно–постовой службы полиции попытались утихомирить разбушевавшегося гражданина. Однако, мирным путем это сделать им не удалось – в ответ на требования полицейских мужчина начал выкрикивать нецензурную брань и слова, унижающие честь и достоинство стражей порядка», - уточники в полицейском главке.

В отношении гражданина, за публичное оскорбление представителей власти, находящихся при исполнении должностных обязанностей, было возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что вартовчанин ранее уже преступал закон и недавно освободился из мест лишения свободы, суд принял решение назначить ему наказание по совокупности приговоров с присоединением неотбытой части. Также служители Фемиды решили поменять обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, изолировав его от общества из зала судебных заседаний.