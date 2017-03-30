​Юную жительницу Нижневартовска признали одной из самых красивых девочек России // ФОТО

В Москве завершился конкурс «Юная российская красавица - 2017». В нем участвовали конкурсанты со всей страны. Югру представляли две жительницы столицы Самотлора. 11-летняя Виктория Гущина, воспитанница нижневартовской академии моды «Paradise», по результатам испытаний завоевала титул «Вторая Вице Юная Российская Красавица» в возрастной категории TEEN.

«Виктория за свою победу получила подарки от партнеров конкурса, сертефикаты, сладости, а также корону ручной работы. В свою очередь мы угостили организаторов мероприятия и участников шоколадом из Нижневартовска», - рассказали siapress.ru родители вартовчанки, ставшей одной из самых красивых девочек России.

Конкурсантки, а это около 40 человек, должны были продемонстрировать национальные, вечерние костюмы и наряды в духе Коко Шанель. Зрителями яркого шоу также стали воспитанники из детского дома Тульской области. Для них конкурсантки подготовили особые подарки: канцелярские товары, сладости, белье, косметику и многое другие, что может пригодиться ребятам, которые воспитываются без родителей.

Добавим, что для Виктории Гущиной это уже не первое удачное выступление на аналогичных конкурсах. Ранее она завоевывала титул «Лучшая детская модель Нижневартовска», а также в Москве становилась первой вице мини-мисс «Русская красавица» и другие.

Как ранее сообщал siapress.ru, еще одной победительницей Всероссийского конкурса «Юная российская красавица - 2017» стала четырехлетняя вартовчанка Анастасия Ульенко. Она одержала победу в возрастной категории MINI.