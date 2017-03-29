​Сотрудники Росгвардии изъяли в Югре порядка двух тысяч боеприпасов

В Югре сотрудники Росгвардии с начала года обеспечено силовое сопровождение 128 мероприятий, по результатам которых задержано 37 лиц подозреваемых в совершении преступлений. В общей сложности было изъято самодельное взрывное устройство, из незаконного оборота выведено 7 единиц оружия, порядка 2 тысяч боеприпасов, 77,5 граммов наркотических средств, 30 тон нефтепродуктов.

«За два месяца сотрудниками вневедомственной охраны раскрыто 64 преступления: это уличная преступность, кражи, грабежи, наркотики, пресечено 3,5 тысячи административных правонарушений. Все это немалый вклад в стабильность и безопасность обстановки на территории Югры», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО-Югре Евгений Федоткин.

По словам руководителя, сейчас подразделения Росгвардии в округе усилили контроль за владельцами огнестрельного оружия, обеспечиваем эффективный контроль безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Предпринятые усилия были оценены командующим Уральским округом войск национальной гвардии. В рейтинге эффективности деятельности среди субъектов Уральского округа ХМАО заняло 2 место по итогам года.