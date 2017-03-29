​Новые дома в Нижневартовске будут сдавать с подсветкой

Улицы Нижневартовска станут ярче. Особенно зимой. Глава Нижневартовска Василий Тихонов предложил городскому предприятию капитального строительства, курирующему строительный блок, рекомендовать застройщикам при возведении домов, расположенных вдоль дорог, сдавать их с подсветкой фасадов. Об этом он говорил во время презентации проекта Концепции благоустройства города. Документ станет ключевым в работе администрации Нижневартовска при создании комфортной среды в микрорайонах и дворах.

Еще одно предложение касается операторов телефонной связи и интернет-провайдеров. Им, скорее всего, придется убрать все кабельные линии, проложенные воздушным путем. Во-первых, в целях безопасности, во-вторых, для улучшения внешнего вида города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска, 31 марта на заседании Думы города проект Концепции благоустройства города будет представлен на обсуждение депутатов.