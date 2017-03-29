​Полицейские Нижневартовска стали более дисциплинированы

Среди полицейских Нижневартовска в прошлом году сократилось количество фактов привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение служебной дисциплины. Снижение составляет почти 24 процента. Об этом говорится в докладе начальника УМВД России Владимира Авдеева об итогах работы за 2016 год. Документ будет представлен депутатам местного парламента на предстоящем заседании. В нем также сообщается о том, что количество уволенных сотрудников по отрицательным мотивам также сократилось – с 8 до 4.

«Как положительный итог проводимой нами индивидуально-воспитательной работы в службах и подразделениях Управления, а также деятельности по повышению профессиональной подготовленности, в 2016 году в средствах массовой информации города, материалов, негативно отражающих деятельность полиции, не было», - отмечено в докладе Владимира Авдеева.

Он также не скрывает, что в полиции существует острая нехватка кадров. Так, например, больше всего в сотрудниках нуждаются оперативные службы, служба участковых-уполномоченных и Госавтоинспеция. В прошлом году из 211 желающих трудоустроиться отказ получили 63 кандидата, которые не прошли проверку кадровой службы.