​Власти Нижневартовска ищут нового подрядчика для завершения ремонта монумента Покорителям Самотлора

В Нижневартовске начались поиски нового подрядчика для завершения ремонта монумента Покорителям Самотлора. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок. Подрядчику предстоит выполнить большой объем работ. В частности, устранить брак за прошлым исполнителем, создать монолитные железобетонные фундаменты под декоративные элементы, произвести монтаж декоративных элементов с облицовкой гранитными плитами, установить памятные плиты, провести сети наружного освещения и другие. Из бюджета города на эти цели планируется потратить около 23 млн. рублей. Аукцион в электронном виде состоится 10 апреля.

Напомним, ремонт основной достопримечательности города ведется уже не первый год. Завершить все работы планировалось к празднованию 50-летия Самотлорского месторождения, однако от проведения торжественных мероприятий у монумента пришлось отказаться из-за нерасторопности подрядчика. Аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году. Глава города Василий Тихонов, после своего вступления в должность, жестко высказался в адрес своих коллег, курирующих работу подрядчиков.

«Очень стыдно, что при наличии финансирования, выделенного партнерами администрации города, работы в срок вновь не были завершены. На мой взгляд, главное – качество выполненных работ. Если подрядчик не может выполнить условия, то принимайте решение и расторгайте контракт, заканчивать работы будем уже весной», - отметил тогда Василий Тихонов.