​Четырехлетняя вартовчанка завоевала титул «Юная российская красавица 2017» // ФОТО

Четырехлетняя вартовчанка Анастасия Ульенко завоевала титул «Юная российская красавица 2017» в возрастной категории MINI. Финал всероссийского конкурса состоялся в Москве, где 40 финалисток из разных городов России боролись за главный титул в возрастных категориях от 4 до 16 лет.
Первым этапом конкурса, в котором участницы себя проявили, стал модный показ в образах Коко Шанель, затем юные красавицы предстали перед судьями в национальных костюмах. Настоящая сказка развернулась на сцене перед зрителями, когда девочки в категории MINI перевоплотились в образы диснеевских принцесс.
Детский конкурс «Юная российская красавица» нацелен раскрыть потенциал каждой из участниц, привить любовь к прекрасному и подарить им понимание удивительной женской природы.
Как сообщает РИА «7 НОВОСТЕЙ», организатор обещает сделать Всероссийский конкурс «Юная российская красавица» ежегодным событием.
Сургут — город культуры и туризма? Владимир Фризен, председатель комитета культуры и туризма // ONLINE 4 апреля в 14:00