​Четырехлетняя вартовчанка завоевала титул «Юная российская красавица 2017» // ФОТО

Четырехлетняя вартовчанка Анастасия Ульенко завоевала титул «Юная российская красавица 2017» в возрастной категории MINI. Финал всероссийского конкурса состоялся в Москве, где 40 финалисток из разных городов России боролись за главный титул в возрастных категориях от 4 до 16 лет.

Первым этапом конкурса, в котором участницы себя проявили, стал модный показ в образах Коко Шанель, затем юные красавицы предстали перед судьями в национальных костюмах. Настоящая сказка развернулась на сцене перед зрителями, когда девочки в категории MINI перевоплотились в образы диснеевских принцесс.

Детский конкурс «Юная российская красавица» нацелен раскрыть потенциал каждой из участниц, привить любовь к прекрасному и подарить им понимание удивительной женской природы.

Как сообщает РИА «7 НОВОСТЕЙ», организатор обещает сделать Всероссийский конкурс «Юная российская красавица» ежегодным событием.

Фото: vk.com/youngrossiyskayakrasavica