​В Нижневартовске начался ремонт дорог

Коммунальные службы Нижневартовска приступили к ремонту дорог. Сейчас ремонтируют те участки, которые могут спровоцировать ДТП или стать причиной поломки автомобилей. На сегодняшний день рабочие устраняют выбоины на улицах Пермская, Пикмана, в старой части города. Аварийный ремонт пройдет по всему Нижневартовску и продлится ориентировочно до мая.

«Мы применяем специальную установку - устройство для инфракрасного нагрева асфальтобетона, так называемый «зонтик». С ее помощью ремонт можно проводить при любой погоде. Самое важное - гидроизоляция аварийного участка. После того как нагрели «холодный асфальт», швы ямы заливаются битумом, чтобы не допустить попадания воды и дальнейшего разрушения аварийного участка», - добавил главный инженер специализированного автотранспортного управления Нижневартовска Владимир Хвостанцев.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, аварийный ремонт проблемных участков дорог - мера временная. Но она позволяет продлить срок эксплуатации асфальта в переходный (весенний) период: когда снег с дорог растаял, но делать полноценный ремонт еще невозможно.