​УВД Нижневартовска прокомментировало задержание двух участников пикета

Полиция Нижневартовска прокомментировала задержание двух участников вчерашнего пикета, проводимого в рамках всероссийской акции «Он вам не Димон». Он состоялся на площади Нефтяников. По предварительным данным, в нем приняли участие полсотни человек, однако задержанных оказалось только двое.

Фото: vk.com/die_den_ko

«По факту нарушения действующего законодательства в части организации и проведения пикетов в отношении двух вартовчан составлены административные протоколы. Материалы переданы в мировой суд для рассмотрения. За организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, виновники наказываются штрафом для граждан в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей, предусмотрены также обязательные работы или арест на срок до десяти суток», - отметили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Как стало известно siapress.ru, организаторы пикета уведомили администрацию города о запланированном мероприятии, однако были нарушены сроки процедуры. Соответствующее заявление было подано с опозданием на один день. Несмотря на то, что чиновники мэрии разъяснили причину отказа, организаторы пикета, выступающие, кстати, за соблюдение законов России, решили не отказываться от мероприятия и провести его вне закона.