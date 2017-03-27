​В нижневартовскую колонию пытались провезти крупную партию запрещенных предметов // ФОТО

В исправительную колонию Нижневартовска попытались провезти крупную партию запрещенных предметов. Телефон, зарядные устройства и флеш-карту обнаружили в автомобиле ВАЗ-2110, принадлежащего жителю города. Он въехал на территорию цеха по ремонту автомобилей промышленной зоны исправительной колонии общего режима ИК-15.

«Под приборной панелью автомобиля в колонию пытались провезти 39 сотовых телефонов, 29 зарядных устройств, 12 гарнитур для сотового телефона и одну флеш-карту. В настоящее время проводится проверку по факту провоза запрещенных предметов. В отношении автовладельца собраны материалы, которые будут переданы в следственные органы», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО – Югре.

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