​В Нижневартовском районе в ДТП погибла водитель снегохода

В субботу, 25 марта, около 20.30 в Нижневартовском районе в ДТП погиб водитель снегохода. 44-летняя женщина не справилась с управлением, сбила двух пешеходов 30-ти и трех лет, а потом влетела в деревянное ограждение. От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия, пешеходы получили телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за период с 24 по 26 марта на территории округа зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 14 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.