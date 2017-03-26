​В Нижневартовском районе водитель автоцистерны пытался похитить 350 литров дизельного топлива // ФОТО

В Нижневартовском районе полицейские задержали злоумышленника, который пытался похитить дизельное топливо из бака вверенной ему автоцистерны. Подозреваемый в преступлении был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в районе Ватинского лицензированного участка автодороги Сургут- Нижневартовск.

«Задержан 31- летний житель Нижневартовска, который пытался совершить из бака вверенного ему автомобиля- автоцистерны хищение 350 литров дизельного топлива общей стоимостью 10815 рублей. В ходе разбирательств мужчина полностью признался в содеянном и пояснил, что похищенное топливо он собирался продать, а деньги потратить на собственные нужды», - сообщила пресс-службе МО МВД России «Нижневартовский».

Фото: vk.com/id329032396

Всего с начала 2017 года на территории Нижневартовского района зафиксировано три факта кражи дизельного топлива. По всем фактам органами дознания возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения подписка о невыезде.