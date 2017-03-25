​Около двух тысяч человек приняли участие в нижневартовской «Лыжне для всех»

В Нижневартовске сегодня состоялся массовый забег Кубка главы города «Лыжня для всех», посвященный 45-летию Нижневартовска. В нем приняли участие около двух тысяч человек.

Вартовчан со спортивным праздником поздравил глава города Василий Тихонов. Вместе с председателем местной думы Максимом Клец они пожелали участникам победы и подчеркнули, что проигравших здесь нет - положительный заряд энергии и бодрость духа ожидает каждого спортсмена.

Первыми на старт вышли воспитанники детских садов. Затем стартовали участники из категории «Сильные духом» - спортсмены-инвалиды. Также состоялся семейный забег. Всех участников ждали сладкие призы.