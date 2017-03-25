​Спецсвалка Нижневартовска вновь будет принимать снег бесплатно

В Нижневартовске специализированный полигон вновь будет принимать снег от предприятий города бесплатно. Местные коммунальщики объявили второй этап акции. Он стартует 27 марта и закончится 1 апреля.

Дополнительных документов от предпринимателей и руководителей организаций для складирования снега на специальном полигоне не требуется. Как уточнили в пресс-службе местной администрации, справочную информацию можно получить в оперативно-информационном отделе департамента ЖКХ администрации города по телефону 62-36-96.

Напомним, во время первого этапа акции, который состоялся в феврале, предприниматели вывезли более 50 тысяч кубических метров снега - этого объема хватило бы, чтобы засыпать два шестнадцатиэтажных дома. За каждый складированный на полигоне куб раньше пришлось бы заплатить 49 рублей.

Кстати, следуя примеру Нижневартовска, аналогичную акцию провел и Сургут. Сейчас, по словам специалистов, необходимо максимально очистить города от снега – это одно из противопаводковых мероприятий.