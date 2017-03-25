​Глава полицейского главка Югры впервые за долгое время приехал в Нижневартовск // ФОТО

Нижневартовск с рабочим визитом посетил руководитель УМВД России по ХМАО-Югре Василий Романица. Он принял участие в праздничном мероприятии, посвященного 55-летию местного главка.

Торжественное мероприятие состоялось в Дворце искусств. Почти 200 полицейских получили сегодня награды в честь юбилея образования подразделения. С юбилеем действующих сотрудников УМВД и ветеранов поздравили начальник Управления МВД РФ по ХМАО - Югре, председатель югорского парламента Борис Хохряков, глава города Нижневартовска Василий Тихонов и председатель Думы города Максим Клец.

«Нижневартовское УМВД входит в тройку лучших в автономном округе. Благодаря слаженной работе городских «стражей правопорядка» количество преступлений ежегодно сокращается. С 2011 года их количество сократилось на три тысячи. Одновременно растет раскрываемость. Этот показатель на сегодняшний день этот показатель составляет 50-70 процнетов», - отметил Василий Романица.

Как сообщает паблик «Официальный Нижневартовск», полицейским столицы Самотлора вручили государственные и ведомственные медали, благодарности Министерства внутренних дел, Почетные грамоты главы города и Думы города. 12 человек отмечены высшей наградой – медалью Министерства внутренних дел, которая вручается за особые успехи в службе. Кроме того, во Дворце искусств виновники торжества посетили выставку фотографий и рисунков, которые подготовили дети-сотрудников полиции. Здесь каждый смог посмотреть, как «стражей порядка» представляют самые маленькие жители города.

Фото: vk.com/ofnv86