​Аэропорт Нижневартовска представил летнее расписание полетов

Международный аэропорт Нижневартовска опубликовал на своем сайте летнее расписание полетов. Оно будет действовать с 26 марта по 29 октября. Список направлений полетов расширился, в том числе благодаря чартерным направлениям.

Традиционно в отпускной сезон для вартовчан и жителей восточной части Югры будут организованы регулярные рейсы в города Краснодарского края. В частности, с 31 мая полеты в Анапу возобновит «ЮТэйр». Перевозить в Краснодар вартовчан будет «ЮВТ Аэро» (рейсы организованы с промежуточной посадкой в Казани или Перми), а также ключевой перевозчик Югры. Эти же авиакомпании, как сообщал siapress.ru ранее, будут доставлять жителей региона в Сочи.

О полетах в Крым пока заявила лишь авиакомпания «Ямал». Перелеты начнутся с 6 июня и будут выполняться по вторникам и пятницам. Кстати, «Ямал» значительно расширил географию полетов из Нижневартовска. Этот перевозчик уже выполняет полеты в Москву (наряду с компаниями «Аэрофлот» и S7), запланированы рейсы в Екатеринбург, Томск. В Новосибирск «Ямал» будет летать наряду с уже ставшими постоянными перевозчиками, такими как «ЮТэйр» и «ИрАэро». Это же направление впервые начнет эксплуатировать и S7.

Среди международных направлений будут осуществляться полеты в Ташкент и Худжанд. Среди чартерных рейсов значится Утапао (Тайланд) и Анталья (Турция).