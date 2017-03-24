​В Нижневартовске из-за пьяных водителей в прошлом году погибли четыре человека

Ежедневно в Нижневартовске инспекторы ГИБДД выявлять 4-5 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Очередной такой случай произошел накануне ночью. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада-212140». Во время проверки выяснилось, что у 20-летнего водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось что данный гражданин на полтора года был лишен права управления транспортным средством в октябре 2016 года. Как сообщили в УМВД России по Нижневартовску, в действиях гражданина усматривается состав преступления, квалифицируемый ст. 264.1 УК РФ. Сейчас по данному факту ведется дознание.

«В прошлом году по вине нетрезвых водителей на дорогах города 4 человека погибли и еще 10 – получили различного рода травмы», - подчеркнул старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

Для вартовчан уже стало традиционным мероприятие, которое каждую пятницу проводят инспекторы ГИБДД. На дорогах города сегодня также состоится масштабный антиалкогольный рейд. Стражи порядка будут дежурить на дорогах города с целью выявить тех водителей, которые позволили себе сесть за руль после застолья.