​В городских отдела полиции Югры продолжают менять руководство: руководить ОМВД России по Мегиону будет вартовчанин

Начальником городского отдела внутренних дел Мегиона назначен полковник полиции Евгений Уфимцев. Нового руководителя личному составу представил главный полицейский округа Василий Романица.

Фото пресс-службы УМВД Югры

«Прибыв в городской отдел полиции, начальник окружного главка проинспектировал организацию деятельности дежурной части, в том числе при приёме и регистрации поступающих заявлений и сообщений, ознакомился с условиями работы сотрудников территориального подразделения, проверил работу отделения кадров и следственного отделения. После этого главный полицейский Югры отправился в городской «Дворец искусств», где официально представил личному составу мегионского Отдела МВД нового руководителя», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

До назначения на должность городского отдела внутренних дел Уфимцев работал в Нижневартовске, где с 2011 года возглавлял отдел полиции № 3.

Напомним, накануне нового руководителя представили полицейским Пыть-Яха. Городское ОМВД возглавил бывший начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Сургуту Дмитрий Данченко.