Вартовчане смогут улететь в Нижний Новгород

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила рейс из Нижневартовска в Нижний Новгород. Перевозка пассажиров будет осуществляться с промежуточной посадкой в Казани.

Рейс Нижневартовск - Казань - Нижний Новгород будет выполняется с 27 марта по понедельникам. Общее время в пути - 4 часа 30 минут. Пассажиров будет перевозить Bombardier CRJ-200 на 50 мест.

Как сообщил перевозчик, в аэропорту Казани стоянка длится 1 час. Пассажиры в этом время будут находиться во внутреннем накопителе аэропорта.

Добавим, что рейсы в Нижний Новгород из Нижневартовска организованы впервые и будут выполняться в рамках летнего расписания полетов.