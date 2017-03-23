​Начальник УМВД России по Нижневартовску отчитается перед местными депутатами о работе полиции

В Нижневартовске началась подготовка к проведению очередного заседания местного парламента. 31 марта народные избранники соберутся в шестой раз чтобы рассмотреть 42 вопроса. Один из них касается итогов оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Нижневартовску в прошлом году. Докладывать предстоит начальнику местного главка Владимиру Авдееву. Текст его выступления пока неизвестен.

Большинство вопросов, внесенных в повестку дня, касаются эффективности реализации муниципальных программ. Так, например, заместителю главы города по строительству Виктору Ситникову предстоит отчитаться о реализации программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» за прошлый год. Согласно пояснительной записке, в 2016 году удалось продолжить развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта. В частности, были введены в эксплуатацию два детских сада в квартале № 21 на 320 мест и квартале «Прибрежный-3» на 260 мест. Начато строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся в квартале № 18 Восточного планировочного района. Срок ввода в эксплуатацию – август 2018 года.

Подготовлена конкурсная документация для проведения аукциона на проектирование средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в квартале № 18. Срок выполнения работ – 2017 год.