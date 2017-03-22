​В Нижневартовске будут закрывать ларьки за продажу контрафактного алкоголя и другие нарушения

На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске приняли решение не продлевать договор аренды земли на размещение павильона, киоска или другого нестационарного торгового объекта, если предпринимателей поймают на торговле контрафактным алкоголем. Освободить участок раньше срока придется и другим злостным нарушителям, например, неплательщиков налогов.

Как рассказал начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Нижневартовску Руслан Ивашко, за два месяца 2017 года из оборота изъяли около трех тонн контрафактного алкоголя.

«Лидеры по реализации алкоголя без лицензии – нестационарные торговые объекты. Предприниматели не боятся административных штрафов. Для физического лица эта сумма составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Один из действенных способов повлиять на нарушителей, по мнению сотрудников правоохранительных органов, – не перезаключать договоры аренды земельного участка и расторгать имеющиеся договоры раньше срока», - пояснили принятое решение в пресс-службе администрации города.

Заместитель директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Людмила Шеина отметила, что практика по освобождению земельных участков в городе есть. Сейчас по 14 земельным участкам материалы направлены в суд для расторжения договоров аренды с предпринимателями в одностороннем порядке.